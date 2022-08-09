Офис Зеленского отказался от планов по контрнаступлению ВСУ на Херсон

Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что в действительности командование ВСУ не планировало контрнаступления на Херсон.

9 августа официальный представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что в ближайшее время контрнаступление вооружённых сил Украины на позиции войск России в Херсоне не планируется, поскольку не представляется возможным.

По словам Подоляка, неоднократные заявления офиса Зеленского о контрнаступательных действиях украинских военных на Херсон были частью спланированной информационно-психологической операции.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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