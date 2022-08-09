Архивы КГБ ССР: зачем Никита Хрущев освободил бандеровцев из тюрем

Только по официальным данным в период с 1944 года по 1947 год было ликвидировано около 144 тысяч бандеровцев и еще 62 тысячи арестованы, при этом большинство из них явились по явке с повинной.

До середины 1950-х годов всего было арестовано около 100 тысяч бандеровцев и их родственников, пособников и просто сочувствующих. Их выселяли в Сибирь, на Дальний Восток и Урал. Многие ключевые личности при этом избегали наказания и скрывались в Германии, США и других страдных. Некоторых удалось ликвидировать, многие, как Михайло Дуда, покончили жизнь самоубийством. В общей сложности было выявлено около 300 тысяч бандеровцев.

Однако 17 сентября 1955 года ситуация резко изменилась: по предложению Никиты Хрущева Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с немецкими оккупантами в период Великой Отечественной войны». При этом документ являлся личной инициативой Никиты Хрущева, а принятие его Президиумом являлось формальностью.

Вполне реальными были случаи, когда предводители бандеровских формирований, получившие сроки в 10 лет лагерей, выходили на свободу спустя два-три года. Эти люди возвращались к себе домой и продолжали жизнь как ни в чем не бывало. Кроме того, после Указа Президиума, получившим по 10 лет лагерей сокращали срок в два раза вполне официально.

Дело дошло до того, что к 1970-м годам от 50% до 70% партийных работников районных и областных уровней являлись амнистированными экс-бандеровцами. Фактически Хрущев добился своих целей, расформирования коммунистических идей, которые потом продолжались. Примечательно, что экс-бандеровцы протаскивали по службе своих сослуживцев и родственников.