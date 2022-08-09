Колин Каль: Украина получила достаточное количество РСЗО HIMARS

Заместитель глав Пентагона убеждён в том, что оборонное ведомство США передало украинским военным достаточное количество РСЗО HIMARS.

Заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил о том, что США передали Украине вполне достаточное количество реактивных систем залпового огня HIMARS.

По словам высокопоставленного чиновника в настоящий момент в распоряжении украинских военных 16 РСЗО этого типа. Еще шесть идентичных установок передали Германия и Великобритания.

"У украинцев сейчас неплохо обстоят дела с количеством систем. Приоритетом для нас является обеспечение устойчивых поставок." подчеркнул Каль.

В последний пакет военной помощи вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО. Дополнительных HIMARS Украина не получила. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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