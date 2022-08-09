Колин Каль: Украина получила достаточное количество РСЗО HIMARS
Заместитель глав Пентагона убеждён в том, что оборонное ведомство США передало украинским военным достаточное количество РСЗО HIMARS.
Заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил о том, что США передали Украине вполне достаточное количество реактивных систем залпового огня HIMARS.
По словам высокопоставленного чиновника в настоящий момент в распоряжении украинских военных 16 РСЗО этого типа. Еще шесть идентичных установок передали Германия и Великобритания.
"У украинцев сейчас неплохо обстоят дела с количеством систем. Приоритетом для нас является обеспечение устойчивых поставок." — подчеркнул Каль.
В последний пакет военной помощи вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО. Дополнительных HIMARS Украина не получила.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
Циничные и непристойные высказывания Сергея Мавроди о женщинах
СВР: Польша введёт войска в Украину для захвата перспективных отраслей экономики
Какая страна самой первой признала Советскую Россию
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию