Что ужасно напугало советских ученых при вскрытии могилы Павла I

Лицо Павла страшно обезобразила ужасная предсмертная гримаса, потому что перед захоронением его покрыли восковой маской.

Петропавловский Собор со времен Петра I в Петербурге стал усыпальницей для венценосных особ.

Как сообщают СМИ, после революции некоторые граждане якобы были свидетелями тому, что здесь вскрывали гробницы. В частности, увиденным поделился со своей тетей профессор Красунский.

По его словам, при эксгумации тела императора Петра I выяснилось, что оно практически не разложилось, и покойный как две капли воды был похож на свой портрет. На груди царя красовался большой крест из чистого золота, который был изъят большевисткой комиссией.

Схожие факты в своих письмах обнародовал и профессор из Харькова Ангелейко. Ученый рассказывает в них о беседе со своим знакомым Шмидтом, чей отец непосредственно участвовал при вскрытии усыпальниц династии Романовых.

Шмидт-отец тоже заявил о нетленном теле Петра I. Он также поведал, что во время вскрытия усыпальницы Александра I останков в могиле не нашли.

Но при эксгумации могилы Павла I удивление сменил настоящий ужас. Этот император, как известно, умер при страшных обстоятельствах. Сначала он до полусмерти был избит толпой заговорщиков, а потом один из бунтовщиков задушил императора в спальне неприступного (как считалось) Михайловского замка.

Лицо Павла страшно обезобразила ужасная предсмертная гримаса, потому что перед захоронением его покрыли восковой маской, которая расплавилась от высокой температуры. Во время эксгумации перед членами комиссии предстал расколотый царский череп - с застывшим на нем воском.

Впрочем, все эти "доказательства" получены даже не из вторых, но из третьих уст. Ни одно из сведений не получено от прямых свидетелей событий в Петропавловском соборе. Потому есть и большие сомнения в достоверности данных сведений.

Кроме того, советская власть непременно задокументировала бы такое важное событие. Впоследствии историк советского времени Эйдельман много лет отдал поиску таких документов в архивах, однако положительных результатов они так и не дали.