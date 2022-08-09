Какая страна самой первой признала Советскую Россию

Независимость РСФСР де-юре в 1919-м году признал эмир Афганистана Аманулла-хан в ответ на то, что молодое государство признало независимость его страны.

Первое в мире Социалистическое государство появилось в 1917 году. И отношение к Российской Социалистической Федеративной Советской Республике у мирового сообщества было откровенно враждебным.

Хотя ходили настойчивые слухи, будто Ленин — немецкий агент, и революцию устроил на деньги кайзера, Германия к стране Советов относилась враждебно. Она даже пыталась захватить революционный Петроград, и с этой целью хотела закрепиться на Украине, но ей это не удалось.

США, Великобританию и Францию появление на карте мира Советской России тоже не порадовало. Бывшие союзники по Тройственному союзу (Антанте) считали, что Россия предала интересы войны, когда вышла из Первой империалистической.

То есть, и бывшие противники, и бывшие союзники были настроены против молодой страны. Считалось, что государство, в котором нет господ и богатых элит, нежизнеспособно и долго не протянет.

Советская Россия, тем не менее, была готова к дипломатии и доброжелательным отношениям. Наркомат по делам иностранным стал одной из первых ведомственных структур в РСФСР, он появился 27 октября 1917 года.

Де-юре в 1919 году Советскую Россию первым признал Афганистан. Эмир страны Хабибулла во время Первой мировой благоразумно соблюдал нейтралитет. А новый эмир, Аманулла-хан, признал советское государство в ответ на то, что РСФСР признала независимость Афганистана от Англии.

А 2 февраля 1920 года страну признала Этония, 11 августа этого же года - Латвия, 16 апреля 1922 года — Германия.