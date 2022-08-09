Циничные и непристойные высказывания Сергея Мавроди о женщинах

Сергей Мавроди — гениальный и неповторимый человек. Будучи в тюрьме он написал книгу «Сын Люцифера», которую считают очень глубокой. Тем не менее, многие высказывания о женщинах в книге вызывают бурные споры.

В тюрьму Мавроди два раза в неделю доставляли печень, баранину, мясо страуса, осетрину, семгу и другие деликатесные продукты, так как он страдал подагрой. Конечно, Мавроди делился и отчасти поэтому имел большое уважение среди сокамерников. Жил по распорядку: подъем, завтрак, прогулка, зарядка, написание книги, работа над материалами уголовного дела.

Мавроди считал женщин откровенно глупыми, по крайней мере, глупее мужчин. Он приводил в пример чемпионаты по шахматам, в которых женщин и мужчин разделяют. То есть, если нельзя провести совместный турнир в таком виде спорта, значит, женщины просто не смогут этого сделать.

Сергей Мавроди также объяснял, как нужно «подкатывать» к женщинам. Он считал, что «усложняться» не нужно. Достаточно просто подойти, сказать, что не извращенец и предложить встречаться время от времени за определенную сумму. Он утверждал, что по его схеме еще не получал ни одного отказа.

Про долгие отношения с женщинами Мавроди писал, как о жизни изумрудной осы, которая живет в тропиках и жалит таракана в мозг. В результате тот теряет способность принимать самостоятельные решения, а оса берет его за усы и затаскивает к себе в нору, где откладывает в него яйца. По мнению Мавроди, большинство женщин ведут себя примерно также.

Ну и наконец, Мавроди любил говорить о тюремной мудрости «спросам с бабы нет». Потому что мужчину за «косяк» спросят, а женщину не буду, чтобы она не совершила. По его мнению, это связано с тем, что женщина как ребенок недееспособная.