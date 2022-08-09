Меладзе может лишиться торгового центра на юге Москвы

Причина кроется в нарушении договора аренды земли, на певца заведено административное дело.

Певец Валерий Меладзе может лишиться торгового центра в районе Восточное Бирюлево Москвы. Причина кроется в нарушении договора аренды земли, сообщает Рамблер со ссылкой на Телеграм-канал Mash.

Музыкант с 2009 года владеет ТЦ «Вантаж». Землю Валерий Меладзе арендует у мэрии, которая регулярно проводит проверку условий сдачи.

В 2021 году инспектор городской администрации обнаружил в здании автошколу, мастерские по ремонту одежды и обуви, а также ломбард, тогда как аренда помещений под такие структуры нарушает договоренности владельца с властями.

На артиста в связи с этим заведено административное дело. Валерий Меладзе пытался судиться, однако безрезультатно. В результате за неисполнение условий договора аренды на ТЦ «Вантаж» либо могут наложить пеню либо вовсе разорвать договор. В последнем случае исполнитель лишится бизнеса, который давал ему около 15 млн. рублей в год.

Как стало известно ранее, несмотря на то, что Валерий Меладзе сделал заявление о том, что уходит из шоу-бизнеса, певец продолжает давать концерты. В частности, недавно прошло его выступление перед богатой публикой в Монако.

Помимо этого, на его концерт, который запланирован на 8-е марта 2023 года в Барвихе, уже продано 70% билетов.