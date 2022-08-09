Минфин РФ начал обваливать российский рубль на фоне роста китайского юаня

В июле 2022 года объем торгов между Китаем и Россией вырос практически в два раза — 970 миллиардов рублей против 530 миллиардов месяцев ранее. Такие данные приводит официальная статистика Минфина РФ.

При этом динамика пугает не только финансовые учреждения России, но и сам Китай. Так, в январе объем торгов составлял всего 30 миллиардов рублей, в феврале также, а уже в марте вырос до 220 миллиардов рублей. В апреле подрос до 330 миллиардов рублей, в мае до 350 миллиардов рублей, в июне до 530 миллиардов рублей и, наконец, в июле — до рекордных 930 миллиардов рублей.

Постоянный рост — это хорошо, если не принимать во внимание тот факт, что китайский юань занял долю в 20% от общего объема торгов. Это вплотную приближает его к евро, объем торгов которых составляет 25%. Экономисты говорят, что юань обгонит евро уже к сентябрю 2022 года.

Банковские и финансовые организации начали вводить комиссию не просто за операции в долларах и евро, но и за простое хранение. Российское правительство видит необходимость перекладывать сбережения в другие валюты и, преимущественно, дружеских государств.

Министерство финансов России и Центробанк отрицают начала серьезных валютных интервенций, однако ослабление курса российского рубля просто необходимо с точки зрения получения прибыли от продажи ресурсов. Напомним, бюджет России на 2022 год был заложен по курсу 70 рублей к одному доллару, а никак не 50 или ниже.

Кроме того, глава Минфина РФ Антон Силуанов прямо говорит, что закупки валют из недружественных стран сегодня в принципе невозможны, а в ближайшем будущем картинка не поменяется. Силуанов не захотел говорить, в какие валюты будет «перекладываться» экономика России, однако, очевидно, что речь идет о юане.

При этом курс юаня крепчает день за днем, а вот с российским рублем ситуация складывается неоднозначно. На 30 июня 2022 года мы видим курс 51,45 за один доллар, а на 1 августа 2022 года уже 60,17 к одному доллару. То есть, всего за один день ослабление российского рубля составило 16,9%.