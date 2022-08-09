Экономическая утопия: фантастические 100 млрд турецкого товарооборота с Россией

После начала специальной военной операции России в Украине, Турция оказалась ключевым выгодополучатем от деградации российских отношений со странами Запада и США.

Первое, что сделала турецкая сторона — купила несколько серьезных активов, уходящих из России западных компаний. При этом стоимость была очень привлекательной (примерно треть от реальной рыночной). Так, турецкий холдинг FLO Retailing купил у немецкого Adidas 100 магазинов Reebok за 0,5 миллиардов долларов при рыночной цене 1,5 миллиарда долларов. И таких примеров достаточно много.

Не стоит забывать и наращивание собственных поставок Турции на российский рынок. Только за первое полугодие 2022 года объем торговли двух стран достиг 27 миллиардов евро, при этом за весь прошлый год они наторговали на 33 миллиардов евро. Очевидно, что объем будет расти.

Экспорт товаров из Турции в Россию также вырос до рекордных 46% в годовом выражении или до 791 миллиона долларов. С такими темпами, Турция может выйти с десятого на четвертое место в списке крупнейших поставщиков товаров на российских рынок.

Ну и наконец, Турция фактически уже стала хабом для реэкспорта европейских товаров в Россию. Например, только за июнь итальянский экспорт в Турцию достиг 1,4 миллиарда евро (для сравнения, в феврале такой объем составлял 0,9 миллиардов евро и за последние десять лет ни разу не превышал 1 миллиард евро). Эти товары идут реэкспортом в Россию, на чем зарабатывает в том числе и Турция.

Если говорить о 100 миллиардах евро товарооборота между Россией и Турцией к концу года с экономической точки зрения, то это фантастическая утопия. Тем не менее, факты говорят о том, что это вполне реально. При этом от таких цифры все останутся в выигрыше и даже европейские страны, которые отказались от прямой торговли с Россией благодаря реэкспорту.