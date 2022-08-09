Минобороны Беларуси анонсировало масштабные учение военно-воздушных сил
В Беларуси пройдут плановые учения военно-воздушных сил, сообщили в Министерстве обороны.
Официальный телеграм-канал Министерства обороны Республики Беларусь анонсировал проведение масштабные учений Военно-воздушных сил страны.
Отмечается, что все маневры являются плановыми и будут проходить в соответствии с планом подготовки на 2021 и 2022 годы. Учения пройдут с 9 по 25 августа.
"В соответствии с Планом подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по предназначению в 2021/2022 учебном году в период с 9 по 25 августа 2022ы пройдет оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой", - говорится в сообщении.
Учения будут проходить в два этапа. Первый пройдет с 9 по 11 августа на территории Беларуси, а второй - с 22 по 25 августа на полигоне "Ашулук".
Целью учений Минобороны Беларуси называет повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по предназначению.
Опубликовано: Николай Скира
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