ВСУ обстреляли российскую авиабазу в Крыму

Вооруженные силы Украины обстреляли авиационную базу России в Сакском районе Крыма.

Жители Новофедоровки в Сакском районе Крыма сообщают о "прилетах" по авиационной базе

Жители начали выкладывать в сети видео и фото со столбом дыма, который поднимается с аэродрома.

При этом глава Крыма Аксенов сообщил, что выехал на место ЧП и на данный момент все обстоятельства выясняются.

"Аксенов: "Выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются", - сообщил он.