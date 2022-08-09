ВСУ обстреляли российскую авиабазу в Крыму

Вооруженные силы Украины обстреляли авиационную базу России в Сакском районе Крыма.

Жители Новофедоровки в Сакском районе Крыма сообщают о "прилетах" по авиационной базе

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Жители начали выкладывать в сети видео и фото со столбом дыма, который поднимается с аэродрома.

При этом глава Крыма Аксенов сообщил, что выехал на место ЧП и на данный момент все обстоятельства выясняются.

"Аксенов: "Выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются", - сообщил он.

Опубликовано: Николай Скира

 

 


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