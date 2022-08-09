ВСУ обстреляли российскую авиабазу в Крыму
Вооруженные силы Украины обстреляли авиационную базу России в Сакском районе Крыма.
Жители Новофедоровки в Сакском районе Крыма сообщают о "прилетах" по авиационной базе.
Жители начали выкладывать в сети видео и фото со столбом дыма, который поднимается с аэродрома.
При этом глава Крыма Аксенов сообщил, что выехал на место ЧП и на данный момент все обстоятельства выясняются.
"Аксенов: "Выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются", - сообщил он.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
Участница телешоу «Дом 2» Юлия Белая поразила поклонников пятнами на ногах
СВР: Польша введёт войска в Украину для захвата перспективных отраслей экономики
Некоторые свадебные традиции были очень странными и даже нелепыми
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию