The Guardian: Варшава пригрозила сместить главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен с поста
Правящая польская партия «Право и справедливость» пригрозила направить «все свои пушки» в сторону ЕС из-за отказа выделить деньги Варшаве.
9 августа британская газета The Guardian, ссылаясь на слова генсека правящей в Польше партии «Право и справедливость» Кшиштофа Соболевского, заявила о угрозах польского правительства смещения с занимаемой должности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Отмечается, что Соболевский не разделяет решение ЕК отказать в выделении тридцати пяти миллиардов евро для борьбы с пандемией в Польше ввиду чего пообещал «вытащить все оружие из нашего арсенала и ответить око за око» Европейской комиссии и возглавляющей её фон дер Ляйен.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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