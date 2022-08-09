The Guardian: Варшава пригрозила сместить главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен с поста

Правящая польская партия «Право и справедливость» пригрозила направить «все свои пушки» в сторону ЕС из-за отказа выделить деньги Варшаве.

9 августа британская газета The Guardian, ссылаясь на слова генсека правящей в Польше партии «Право и справедливость» Кшиштофа Соболевского, заявила о угрозах польского правительства смещения с занимаемой должности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Отмечается, что Соболевский не разделяет решение ЕК отказать в выделении тридцати пяти миллиардов евро для борьбы с пандемией в Польше ввиду чего пообещал «вытащить все оружие из нашего арсенала и ответить око за око» Европейской комиссии и возглавляющей её фон дер Ляйен.