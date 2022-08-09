Минобороны РФ: взрывы в Крыму произошли в результате детонации боеприпасов
Министерство обороны РФ сообщило, что причиной взрывов в районе Новофёдоровки стала детонация авиационных боеприпасов.
Во вторник, 9 августа 2022 года, пресс-служба Министерства обороны России выступила с официальным заявлением касательно причины прогремевших этим вечером в районе Новофёдоровки взрывов.
Сотрудники российского оборонного ведомства сообщили, что взрывы на территории военного аэродрома произошли из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов. Погибших в результате ЧП нет.
Из заявления Сергея Аксёнова с места происшествия в Новофёдоровке:
Причины произошедшего выясняет следственная комиссия. Выставлен 5-километровый периметр оцепления, МЧС следит за возгораниями.
Говорить о пострадавших пока рано.
Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
Участница телешоу «Дом 2» Юлия Белая поразила поклонников пятнами на ногах
СВР: Польша введёт войска в Украину для захвата перспективных отраслей экономики
Некоторые свадебные традиции были очень странными и даже нелепыми
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию