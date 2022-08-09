Минобороны РФ: взрывы в Крыму произошли в результате детонации боеприпасов

Министерство обороны РФ сообщило, что причиной взрывов в районе Новофёдоровки стала детонация авиационных боеприпасов.

Во вторник, 9 августа 2022 года, пресс-служба Министерства обороны России выступила с официальным заявлением касательно причины прогремевших этим вечером в районе Новофёдоровки взрывов.

Сотрудники российского оборонного ведомства сообщили, что взрывы на территории военного аэродрома произошли из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов. Погибших в результате ЧП нет.

Из заявления Сергея Аксёнова с места происшествия в Новофёдоровке:

Причины произошедшего выясняет следственная комиссия. Выставлен 5-километровый периметр оцепления, МЧС следит за возгораниями.

Говорить о пострадавших пока рано.

Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался.