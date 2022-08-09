Психоаналитическая теория великого ученого Зигмунда Фрейда в пяти основных идеях его учения

Идеи австрийского психоаналитика Зигмунда Фрейда навсегда изменили лицо современной психологии, и те знания, которые были до него о человеческой душе в научном сообществе.

Зигмунд Фрейд оставил нам большое количество работ, касающихся его теории психоанализа, как в теории, так и в практике, и чтобы разобраться в них одной статьи, разумеется, мало. Но, если вы хотите получить общее представление о том, что изучал, что открыл и как повлиял на современную психологическую науку этот выдающийся человек, она будет вам очень полезна. Вот пять его основных идей.

Фрейд ассоциируется с изобретением психоанализа, что в общем-то верно, но что это такое понимают, далеко не все. Революционной в известной степени была теория Фрейда о том, что поведение человека во многом, если не в большей степени определяется не сознательными, а бессознательными мотивами.

Теория Фрейда гласит, что большинство психологических проблем, с которыми сталкивается человек во взрослом возрасте своими корнями уходят в детские психологические травмы. Но помимо теории Фрейд занимался разработкой практических методов лечения.

Я, Сверх-Я и Оно это трехступенчатая модель психики по Фрейду. Именно она составляет бессознательное ядро личности, которое подчинено инстинктивному поведению и принципам удовольствия.

Я это часть психики, которая осознается человеком. Сюда включены мечты, эмоции планы. Сверх-Я создается в детстве и при воспитании несет ответственность за идеалы, религию, совесть и моральные принципы.

Работы Фрейда сказались и на развитии сексологии как науки. В них ученый с опорой на психоанализ объяснял, откуда берутся различные сексуальные отклонения. Для этого он рассредоточил процесс сексуального развития по фазам. Сейчас его теории не считаются однозначной истиной, но для научной мысли они имели колоссальную пользу.

Пациент, лежащий на кожаной кушетке, и беседующий с психоаналитиком это тоже фрейдовское изобретение. До него людей с психологическими и уж тем более с психическими отклонениями просто изолировали в одиночных помещениях, и ни о каком нормальном лечении и отношении не могло быть и речи.

Влияние сновидений на работу с бессознательным также было полем для исследования Зигмунда Фрейда. Этой теме он посвятил свою знаменитую в профессиональной среде и даже в массовой культуре книгу под названием Толкованием сновидений. В этой книге предлагается подробная и действенная методика, используя которую терапевт может расшифровывать сновидения пациента с точки зрения психоналитической теории.