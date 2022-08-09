Найдено 60 древних поселений с каменными домами под водой
Археологи обнаружили их в Арабо-Персидском заливе и датировали постройку к 5500 году до н.э.
Те же официалы говорят о затоплении бассейна Персидского залива около 8000 лет назад.
Логично предположить, что повышение уровня воды затопило древние города, жители вышли на побережье залива.
Получается, что шумеры, сформировавшиеся в 4 тысячелетии до н.э, были лишь преемниками других высокоразвитых цивилизаций.
Опубликовано: Игнат Ветров
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