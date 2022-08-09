Заголовок статьи: «Электричество, полученное из воздуха, приводит в движение автомобиль»

Это электромобиль Pierce-Arrow Николы Теслы 1921 года, работающий на чистом эфирном электричестве.

Это самозаряжающийся автомобиль, он не работает на батареях, масле или газе.

Электромобили существуют гораздо дольше, чем многие думают.

Это даже не миф, а просто сокрытие утраченной технологии.