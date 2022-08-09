Purina остановила производство и продажу кормов для домашних животных в России
Американская компания Purina прекратила производство и продажу кормов Friskies для кошек и собак в России.
В понедельник, 9 августа 2022 года, представитель американского производителя корма для домашних животных Purina сообщил агентству ТАСС, что руководство компании приняло решение о сокращении представленного на российском рынке ассортиментного перечня.
Отмечается, что компания из-за логистических трудностей остановит производство и продажу кормов Friskies, Cat Chow, Dog Cwow, Gourment и Darling Dog, однако корма Purina One, Purina One Dog, Felix, а также Proplan останутся на прилавках магазинов России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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