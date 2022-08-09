Польша обещает Евросоюзу ответный удар за блокировку средств

Польша может нанести ответный удар Европейскому союзу, если не получит свою долю средств на восстановление после пандемии.

Более 35 млрд евро грантов и кредитов на восстановление после COVID-19 были приостановлены из-за спора о реформе судебной системы в Польше.

В июне Европейская комиссия одобрила финансирование Польши. Но ее глава Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо проделать дополнительную работу в области верховенства права во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

В Евросоюзе считают, что польская судебная реформа подрывает демократические стандарты.

Однако правящая партия «Право и справедливость» заявила, что ее флагманские реформы направлены на то, чтобы сделать систему более эффективной, и отрицает вмешательство в суды ради политической выгоды.

Генеральный секретарь партии Кшиштоф Соболевский заявил, что при попытке блокирования платежа и давлении со стороны Еврокомиссии Польша ответит «заградительным огнем».

Он не назвал конкретных действий, но министр кабинета Михал Войцик, член консервативной партии «Единая Польша» дал понять, что Польша может наложить вето на некоторые решения ЕС. Войцик заявил, что с людьми, которые не соблюдают условия контракт, приходится играть жестко.

В мае Польша приняла закон, который заменил спорную дисциплинарную палату для судей новым органом, а во вторник Верховный суд набрал кандидатов в новую палату из числа своих судей.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что новый закон не дает судьям права ставить под сомнение назначения других судей без риска дисциплинарного производства.