Садоводы назвали растения-агрессоры, которые лучше не сажать на своем участке

Иногда растение, которое выглядит очень привлекательно, быстро занимает практически всю площадь участка. О таких свойствах лучше узнать заранее.

Анемона японская – красивый и оригинальный цветок. Он хорошо смотрится на клумбах или вдоль изгороди. Но за короткое время растение разрастается и угнетает другие цветы.

Сумах оленерогий сначала выглядит украшением сада. Но он быстро увеличивается в объеме, а в местах срезанных побегов моментально отрастают новые.

Папоротник, который называется страусник обыкновенный, опасен своими ползучими корнями. Он в короткие сроки занимает всю доступную площадь, а избавиться от него достаточно сложно.

Горец змеиный выбирают за оригинальный внешний вид. Но не все знают, что он пускает корни во все стороны и не дает нормально развиваться другим растениям.

Фиалка душистая при всей своей красоте опасна для участка из-за активного разрастания. Небольшой островок цветов незаметно превращается в огромные площади.

Мак дает обильный самосев, поэтому быстро заполняет участок. А большое количество маков уже чревато проблемами с законом.

Среди растений, которые самостоятельно размножаются, особенно опасны в плане распространения по участку лаватера, луговая герань, тысячелистник и наперстянка.