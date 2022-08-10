Садоводы назвали растения-агрессоры, которые лучше не сажать на своем участке
Иногда растение, которое выглядит очень привлекательно, быстро занимает практически всю площадь участка. О таких свойствах лучше узнать заранее.
Анемона японская – красивый и оригинальный цветок. Он хорошо смотрится на клумбах или вдоль изгороди. Но за короткое время растение разрастается и угнетает другие цветы.
Сумах оленерогий сначала выглядит украшением сада. Но он быстро увеличивается в объеме, а в местах срезанных побегов моментально отрастают новые.
Папоротник, который называется страусник обыкновенный, опасен своими ползучими корнями. Он в короткие сроки занимает всю доступную площадь, а избавиться от него достаточно сложно.
Горец змеиный выбирают за оригинальный внешний вид. Но не все знают, что он пускает корни во все стороны и не дает нормально развиваться другим растениям.
Фиалка душистая при всей своей красоте опасна для участка из-за активного разрастания. Небольшой островок цветов незаметно превращается в огромные площади.
Мак дает обильный самосев, поэтому быстро заполняет участок. А большое количество маков уже чревато проблемами с законом.
Среди растений, которые самостоятельно размножаются, особенно опасны в плане распространения по участку лаватера, луговая герань, тысячелистник и наперстянка.
Опубликовано: Светлана Репина
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Садоводы назвали растения-агрессоры, которые лучше не сажать на своем участке
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