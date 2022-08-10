В Китае проходит первый процесс о сексуальном насилии, инициированный MeToo

Апелляционный суд по громкому делу о сексуальных домогательствах в Китае, которое считается первым делом «#MeToo» в истории страны, открывается в среду в Пекине.

29-летняя Чжоу Сяосюань в 2018 году обвинила звездную ведущую Чжу Цзюнь в том, что она насильно целовала и ласкала ее, когда четыре года назад она была стажером на государственной телекомпании CCTV.

В первой инстанции в сентябре 2021 года и после трех лет судебных тяжб пекинский суд отклонил ее жалобу, обнаружив, что доказательств недостаточно.

Обвинения молодой женщины вызвали лавину подобных свидетельств в социальных сетях, таких как движение #MeToo, направленное против сексуальных домогательств в западных странах.

Заявительница подала апелляцию, и ее дело будет рассмотрено в среду в Пекине.

«Я все еще чувствую себя немного напуганной и подавленной», — рассказала она AFP незадолго до слушания. «Первый суд был как вторая глубокая рана», - добавила девушка. По ее словам, ее адвокаты попытаются получить доступ к дополнительным доказательствам, таким как стенограммы полицейских допросов ее родителей после инцидента и записи с камер видеонаблюдения.

Обвиняемая, которая не присутствовала ни на одном из слушаний, подала в суд на заявительницу за клевету, но Сяосюань заявила, что у нее нет новостей по этому вопросу.

Чжоу Сяосюань, который также представляет себя под псевдонимом Сяньцзы, потребовала публичных извинений, а также возмещения ущерба в размере до 50 000 юаней (7 200 евро).

Первое слушание по этому делу в декабре 2020 года собрало большую толпу у суда. Полиция арестовывала иностранных репортеров.

«Мое дело шло очень тяжело», — сказал Чжоу Сяосюань: «Я боюсь, что другие жертвы боятся отстаивать свои права, увидев, через что мне пришлось пройти».