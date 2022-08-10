Министр МВД Германии извинилась за фото с алкоголем вместе с Кличко

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер извинилась за провокационные фотографии с мэром Киева Виталием Кличко.

Руководитель Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер 10 августа извинилась за фото, сделанные в Украинской столице в июле.

На встрече с прессой в Потсдаме она попросила прощения за фото, где она с министром труда и социальной политики Хубертусом Хайлем и главой Киевской администрации Виталием Кличко пьют шампанское и смеются.

Фезер сказала, что их с Хайлем пригласили на ужин с послом и с главой Киева. Они выбрали тот же напиток, что и Виталий Кличко.

По словам Фезер, она бы так не поступила, потому что это неуместно при приезде в другую страну.

В свое оправдание она сказала, что в украинской столице была похожая атмосфера, что и на фото. Люди ходят за покупками, посещают рестораны и садят цветы.