Министр МВД Германии извинилась за фото с алкоголем вместе с Кличко
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер извинилась за провокационные фотографии с мэром Киева Виталием Кличко.
Руководитель Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер 10 августа извинилась за фото, сделанные в Украинской столице в июле.
На встрече с прессой в Потсдаме она попросила прощения за фото, где она с министром труда и социальной политики Хубертусом Хайлем и главой Киевской администрации Виталием Кличко пьют шампанское и смеются.
Фезер сказала, что их с Хайлем пригласили на ужин с послом и с главой Киева. Они выбрали тот же напиток, что и Виталий Кличко.
По словам Фезер, она бы так не поступила, потому что это неуместно при приезде в другую страну.
В свое оправдание она сказала, что в украинской столице была похожая атмосфера, что и на фото. Люди ходят за покупками, посещают рестораны и садят цветы.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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