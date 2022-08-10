Силы России, ЛНР и ДНР ведут бои в поселке Зайцево около Горловки

Совместные войска РФ и республик Донбасса ведут тяжелые бои около поселка Зайцево с ВСУ.

Мэр Горловки, назначенный Россией, Иван Приходько 10 августа сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреливают Горловку.

По словам Приходько, целью украинских военных является отвлечение артиллерии союзных сил.

В Горловке ведутся тяжелые бои между совместными силами ДНР, ЛНР, России и Вооруженными силами Украины.

Местным жителям нужно находиться в бомбоубежищах и по возможности не перемещаться по городу, считает Приходько.

Мэр утверждает, что все службы работают в усиленном формате.