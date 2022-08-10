Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли два БТР и склад боеприпасов

Сотрудники Народной милиции ДНР заявили, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли два БТР и полевой пункт складирования боеприпасов.

В среду, 10 августа 2022 года, пресс-служба Народной милиции ДНР в своём Telegram-канале сообщила подписчикам о том, что арсенал ВСУ, в результате слаженных действий союзных войск ДНР и РФ, в очередной раз понесли значительные потери.

Отмечается, что за минувшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли два бронетранспортёра, один бронеавтомобиль, а также полевой склад, где осуществлялось хранение боеприпасов.