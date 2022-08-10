Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли два БТР и склад боеприпасов
Сотрудники Народной милиции ДНР заявили, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли два БТР и полевой пункт складирования боеприпасов.
В среду, 10 августа 2022 года, пресс-служба Народной милиции ДНР в своём Telegram-канале сообщила подписчикам о том, что арсенал ВСУ, в результате слаженных действий союзных войск ДНР и РФ, в очередной раз понесли значительные потери.
Отмечается, что за минувшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли два бронетранспортёра, один бронеавтомобиль, а также полевой склад, где осуществлялось хранение боеприпасов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
NEWS.ru: Пригожин назвал Макаревича выжившим из ума стариком из-за высказываний музыканта
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич позволяет себе высказывания в адрес своих земляков, коллег по сцене, наполненные агрессией, что напоминает действия не вполне адекватного человека.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Дипломат из Саудовской Аравии упал замертво на выступлении в Каире
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли два БТР и склад боеприпасов
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России