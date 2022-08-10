Захарова прокомментировала отказ Белого дома говорить об обысках у Трампа

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась по поводу замалчивания обысков ФБР у Трампа в США.

Представитель МИД РФ Мария Захарова 10 августа высказалась по поводу того, что Белый дом отказывается говорить об обысках спецслужб в поместье бывшего президента США Дональда Трампа.

Мария Захарова 10 августа в своем Telegram-канале сообщила, что Москва рассчитывает на дальнейшие отказы руководства США комментировать обыски и задержания во всем мире и перенаправлять всех в Минюсты независимых государств.

Ранее 9 августа представитель Белого дома Жан-Пьер сделала 18 отказов комментировать обыски у Дональда Трампа и сказала, чтобы интересующиеся обращались в Минюст США.

Жан-Пьер утверждает, что Федеральное бюро расследований США не уведомило американского главу Джо Байдена заранее о планах провести обыск в поместье Трампа.