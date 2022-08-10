Армия РФ и Народная милиция ЛНР и ДНР ведут бои в районе Горловки
Мэр Горловки сообщил об интенсивных боевых действиях в посёлке Зайцево около Горловки.
В своём официальном Telegram-канале Иван Приходько, мэр города Горловка сообщает о возросшей интенсивности боевых действий в посёлке Зайцево в районе Горловки.
"Горловка. Идут сильные бои в районе Зайцево. Враг обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил", — написал чиновник.
Приходько призвал жителей Города ограничить передвижение и держаться как можно ближе к укрытиям.
Опубликовано: Максим Алексеев
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