Армия РФ и Народная милиция ЛНР и ДНР ведут бои в районе Горловки

Мэр Горловки сообщил об интенсивных боевых действиях в посёлке Зайцево около Горловки.

В своём официальном Telegram-канале Иван Приходько, мэр города Горловка сообщает о возросшей интенсивности боевых действий в посёлке Зайцево в районе Горловки.

"Горловка. Идут сильные бои в районе Зайцево. Враг обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил", — написал чиновник.

Приходько призвал жителей Города ограничить передвижение и держаться как можно ближе к укрытиям.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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