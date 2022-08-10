Der Spiegel: Минфин ФРГ предупредил о значительном росте налогов с 1 января 2023 года
Глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линдер заявил, что порядка 50 миллионов немцев столкнуться со значительным повышением налогов с 1 января следующего года.
Кристиан Линдер не назвал конкретную цифру повышения налогов для жителей Германии, однако скорее всего речь идет о десятках процентов. Так, страны Прибалтики уже предупреждали своих жителей, что налоги будут расти не пропорционально росту уровня жизни, а в зависимости от ситуации, в том числе и на фоне энергетического кризиса.
При этом налоги планируют поднять и в России. Министерство финансов РФ заявило, что увеличивает расходы государственного бюджета на 2023-2025 годы до 5 триллионов российских рублей в год. Такое решение было принято на заседании рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.
Увеличение госбюджета РФ скажется и на налогообложении граждан страны. Отмечается, что правительственная комиссия по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год рассматривает предложения от специализированных ведомств и министерств о дополнительных потребностях.
В поступивших заявках указана острая потребность в дополнительном финансировании не только основных направлений, но и региональной поддержки на федеральном уровне. Так, в Минфине РФ решили, что увеличение госбюджета до 5 триллионов рублей ежегодно — очевидное решение проблемы.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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