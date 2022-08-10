ВКС России уничтожили 70 процентов личного состава 56-й бригады ВСУ в Песках

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об уничтожении семидесяти процентов личного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

В среду, 10 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил о потерях 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ВСУ в районе посёлка Пески ДНР.

Отмечается, что в результате высокоточных ударов российских воздушно-космических сил было уничтожено 70% бойцов 56-й украинской мотопехотной бригады, после чего остальные 30% личного состава военнослужащих бригады ВСУ приняли решение о дезертирстве из-за утраты боеспособности.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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