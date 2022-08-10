Сергей Аксенов сообщил о росте числа пострадавших от взырвов в Крыму

Глава полуострова Крым Сергей Аксенов сообщил, что число пострадавших при взрывах на данный момент увеличилось до 14 человек. Ранее Минздрав Крыма заявлял о 13 пострадавших.

Взрывы произошли на аэродроме в Новофедоровки в Сакском районе Крыма. Глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что известно как минимум об одном погибшем на аэродроме «Саки» и 13 пострадавших.

Официальная версия российской стороны — взрывы на аэродроме произошли в результате детонации боеприпасов. Один человек погиб на месте, остальные получили ранения разной степени тяжести и доставлены в медицинские учреждения для обследования и лечения.

Сергей Аксенов подчеркнул, что семьи погибшего и пострадавших получат всю необходимую помощь от государства, в том числе и финансовую. Ранее сообщалось, все пострадавшие находится в разных медицинских учреждениях Крыма, но их жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

После взрывов на аэродроме пляжи Новофедоровки опустели. В качестве основной причины инцидента на аэродроме рассматривается нарушение техники безопасности и требований пожарной безопасности, однако точные причины назовут после расследования.