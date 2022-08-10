CNN: США подозревают Россию в желании использовать иранские беспилотники в Украине

Американский телеканал CNN сообщил, что американские военные подозревают Россию в желании использовать иранские беспилотники БПЛА Ababil-3 на территории Украины.

В Пентагоне считают, что получение российской стороной иранских БПЛА Ababil-3 говорит о желании их дальнейшего использования в боевых действиях на территории Украины. Американские военные аналитики подчеркивают, что российские официальные лица последние несколько недель проходят обучение в Иране в рамках соглашения передачи беспилотников в Россию.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Иран намерен передать российской стороне до нескольких сотен БПЛА Ababil-3.

По словам Салливана, речь идет не только о разведывательных беспилотных летательных аппаратах, но и тех, которые способны нести вооружение. Известно, что БПЛА Ababil-3 способны переносить как легкие, так и тяжелые типы вооружения.

Иран планирует передать целый ряд моделей беспилотных летательных аппаратов в Россию. В частности, среди них не только БПЛА Ababil-3, но и модель Mohajer-4B, а также ударные беспилотники Mohajer-6 и Karrar.