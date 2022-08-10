Politico: в США называли друзей Владимира Путина в НАТО

Авторитетное политическое издание Politico сообщило, что американский дипломат Иво Даалдер заявляет о дружбе российского президента как минимум с двумя лидерами стран-членов НАТО.

Иво Даалдер занимал пост постоянного председателя США при НАТО. По его утверждению, российский лидер Владимир Путин не просто хорошо общается, но и дружит с двумя лидерами стран-членов Североатлантического альянса. В первую очередь, речь идет о президенте Турции Реджеп Эрдогане. Кроме того, Путин дружит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Даалдер утверждает, что Путин хорошо находил точки соприкосновения и с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони. Он также уверен, что Эрдоган не единственный лидер страны-члена НАТО, с которым у Путина установились теплые отношения.

Американский дипломат подчеркнул, что из всех друзей Путины среди лидеров стран-членов НАТО, только Эрдоган решил закупать у Москвы передовые ракеты противовоздушной обороны, вместо использования западных технологий, которые входят в состав вооружения других стран Североатлантического альянса.

Иво Даалдер особенно отметил, что НАТО десятилетним стремилось к улучшению отношений с Россией, поэтому наличие друзей Путина в альянсе не что-то из разряда удивительного. Кроме того, основополагающий акт Россия — НАТО предполагает приглашения российской стороны к совместной работе по укреплению безопасности в евроатлантическом регионе.