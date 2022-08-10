Пентагон заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Североатлантический альянс не хочет конфликта с Россией.

Глава Пентагона Ллойд Остин 10 августа во время визита в Латвию высказался по поводу отношения к России.

По его словам, Североатлантический блок не хочет конфронтации с Москвой. Остин добавил, что США будет поставлять Украине столько оружия, сколько ей будет нужно.

По словам Ллойда, это будет военное оборудование и техника для защиты.

Он назвал военную помощь от США значительной и добавил, что почти 50 стран уже поддерживают Украину в военном плане.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что поставки западного вооружения Украине лишь делают конфликт дольше и увеличивают число жертв.

Украинская сторона заявляет об эффективном использовании РСЗО Himars и другого западного вооружения.