Ллойд Остин заявил об усилении НАТО и поставках Киеву эффективного ворружения

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в ближайшее время американская сторона передаст Вооруженным силам Украины новое эффективное вооружение.

Ллойд Остин отметил, что США анализируют поставки всего вооружения, которое получают ВСУ и, с уверенностью могут сказать о продолжении поставкой наиболее эффективного оружия. По его словам, даже небольшое число американских систем оказались «очень эффективными и актуальными» для украинской армии.

Кроме того, министр обороны США отметил, что Североатлантический альянс НАТО будет только усиливаться на фоне конфликта в Украине. По его словам, раскола в объединении нет и не будет, а усиление очевидно на фоне специальной военной операции России в Украине. Он добавил, что альянс сегодня «более сплоченный и сильный, чем когда бы то ни было».

Ранее президент США Джо Байдена заявил, что военно-политический блок действительно «сложенные и сильнее, чем когда-либо». При этом на перегруппировку в первую очередь влияют действия российской стороны в ходе спецоперации в Украине.

Специальная военная операция России в Украине началась 24 февраля 2022 года. О начале проведения сообщил российский лидер Владимир Путин. По его словам, главная цель спецоперации — денацификация Украины, а также помощь республикам Донбасса (ДНР и ЛНР).