Необычная и очень эффективная в плане урожайности методика высадки картофеля на солому

Чтобы увеличить степень урожайности картофеля с одной грядки, имеет смысл прибегать к такому агротехническому приему, как посадка его в солому.

Большое количество огородников в погоне за богатым урожаем изобретают альтернативные способы посадки и выращивания огородных культур, которые дают очень неплохие результаты в плане урожайности.

Причин, по которым традиционные методы могут не устраивать множество. Среди самых распространенных: отсутствие возможности перекопать грядку перед посадкой картофеля, а также небольшая площадь огорода, на которой, тем не менее, хочется посадить как можно большее количество овощей.

В частности высадка картофеля под солому может решить целый ряд задач для дачника или огородника, и практически избавить его от необходимости ухаживать за культурами в процессе их роста и развития.

Осуществляется на практике такая методика следующим образом. Картофельные клубни, которые предназначены для их посадки, засыпаются не грунтом, как это обычно бывает, а толстым слоем недавно скошенного сена либо соломой. С течением времени, когда картофельные стебли идут в рост, производится последовательное насыпание сверху сена или соломы.

С дефицитом этого материала вы вряд ли столкнетесь, поскольку регулярная прополка и покос даст необходимое его количество.

У этой технологии выращивания картофеля есть свои достоинства и недостатки. Среди достоинств следует выделить такие. Высадка в солому практически всегда дает урожай из крупных клубней, и они вырастают чистыми. Также отсутствует необходимость их выкапывать из грунта, и очищать от грязи и почвы.

Что же касается недостатков, то они тоже есть, отрицать не будем. Так, солома является той основой, которая недостаточно удерживает влагу, а потому следует быть готовым к тому, что картофельные посадки придется поливать чаще, чем картофель, растущий в грунте.

Также при посадке клубней картофеля в солому вам потребуется большая площадь по сравнению с грунтовой посадкой. И нужно иметь в виду, что сено или солома является благоприятной средой для обитания мелких грызунов, которые могут повреждать растущие клубни. Если за этим не следить, с урожаем можно будет попрощаться.

Также степень урожайности картофеля, посаженного в соломенную грядку, может варьироваться год от года, поэтому говорить однозначно, что такая методика увеличит урожай, тоже нельзя.

Картофель хорошо выращивать в соломе на большой площади целинных земель. Это предотвратит избыточное разрастание сорных трав, а на следующий год такую площадь будет легче привести в порядок для новых посадок.