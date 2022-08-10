ВКС уничтожили до 70% военнослужащих 56-й бригады ВСУ в Песках
В Министерстве обороны России сообщили о потерях в 56-й бригаде ВСУ. Формирование потеряло боеготовность.
В очередной сводке Министерства обороны России сообщили о критических потерях в ВСУ. ВКС нанесли удары по позициям 56-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Пески. Ликвидировано до 70% личного состава формирования.
"Потери украинских военных превышают 70% от всего личного состава. Большая часть призванных из запаса резервистов отказалась двигаться к линии соприкосновения и дезертировало", — сообщает МО РФ.
В ходе операции ВКС ликвидировано до 150 военнослужащих 54-й бригады в районе Андреевки.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Евросоюз обсуждает седьмой пакет санкций против России
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
МИД КНР: китайская сторона против производства полупроводников в США
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России