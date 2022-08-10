Как облегчить произрастание семян перед посадкой: четыре проверенных стимулятора

Чтобы семена хорошо шли в рост после посадки, их необходимо должным образом подготовить до того момента, когда придет пора высадки в грунт.

Подготовка семян к посадке в почву для лучшего роста и развития может различаться в зависимости от выбранного метода. Некоторые огородники предпочитают использовать специализированные препараты из магазина, имеющие химическое происхождение.

Другие же делают выбор в пользу натуральных приемов, которые гарантированно дадут результат, и будут экологически чистыми. Это важно, поскольку влияние химикатов на семена может отразиться на концентрацию вредных веществ через время в уже полученном урожае. И не столь важно, насколько внешне презентабельным этот урожай может быть.

Отличным стимулятором роста для семян в рамках их подготовки к посадке будет раствор натурального цветочного меда. Для его приготовления понадобится всего один литр воды, в котором нужно растворить одну чайную ложку меда. После этого в полученном растворе нужно смочить кусочек бинта или марли, завернуть в нее семена, и оставить так полежать в течение суток.

Аналогичным способом можно завернуть семена в марлю, пропитанную раствором на основе живых пекарских дрожжей. Держать семена в ней нужно до момента набухания, а затем сразу же отправлять в грунт. Промывать семена перед посадкой не требуется. Раствор готовится в следующих пропорциях. На пятьсот граммов воды нужно взять тридцать граммов дрожжей.

Поможет в проращивании семян и картофельный сок. Для этого нужно натереть на терке две свежих картофелины, хорошенько отжать из кашицы сок, разбавить его предварительно отстоянной теплой водой в равных пропорциях. В полученный раствор нужно положить семена на полтора часа, не более. Затем семена нужно будет достать из картофельного раствора, немного просушить, и все, можно высевать.

Очень естественным и довольно распространенным экологически чистым стимулятором роста для семян может стать алоэ, а точнее сок этого растения, если правильно его использовать для этой цели. Подготовить его можно так. С растущего алоэ нужно срезать буквально два листика, и обязательно положить их на двадцать четыре часа в прохладное место, лучше в холодильник.

Затем листики нужно достать и отжать из них сок. Готовится раствор в следующих пропорциях. На стакан воды двести пятьдесят миллиграммов потребуется две чайные ложки концентрированного сока алоэ. Раствор нужно тщательно перемешать, положить в него подготовленные семена, и выдержать в течение тридцати-сорока минут, не более, но и не менее. Потом семена нужно будет извлечь из раствора и сразу можно сеять без предварительного промывания.