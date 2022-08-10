Как можно подготовить питательный биогумус, как удобрение, в домашних условиях

Биогумус является отличным экологически чистым удобрением, его можно купить, а еще лучше приготовить самостоятельно для ваших посадок.

Количество питательных веществ и микроэлементов критически важная характеристика почвы, от которой во многом будет зависеть качественный и количественный характер урожая вне зависимости от того, какие огородные культуры вы выращиваете у себя на участке.

Ни для кого не будет секретом, что на более плодородных участках, насыщенных необходимыми растениям веществами, культуры растут более охотно, дают обильный урожай, реже болеют и повреждаются насекомыми-вредителями. Это все говорит о том, что иммунитет у растений, развивающихся в благоприятных условиях крепче.

Но что же делать, если почва на вашем участке не может похвастаться природным плодородием? Естественно, нужно улучшать ситуацию. Каким образом это можно сделать? Некоторые огородники используют для стимуляции роста и укрепления здоровья растений химические препараты, продающиеся в специализированных магазинах.

Они могут быть эффективны для развития растений, но сами вещества и продукты их распада практически неизбежно попадут и останутся в плодах, а это отнюдь не сделает здоровее тех, кто будет эти плоды потреблять. Различного рода нитраты могут в долгосрочной перспективе нанести серьезный урон здоровью человека.

Для почвы химические удобрения тоже не полезны. При поступлении обогащающих веществ извне, уничтожается и полезная микрофлора, поэтому со временем такие почвы становятся твердыми и проблемными в возделывании.

Решить вопрос может верный помощник огородника дождевой червь, который перерабатывает органику, и создает питательное удобрение под названием биогумус. Он в плане питательности превосходит навоз и компост, поскольку в нем содержится калий, магний, фосфор, азот, кальций и гуминовые кислоты.

Для приготовления биогумуса в домашних условиях, необходимо будет приобрести несколько особей калифорнийского дождевого червя, а также питательный субстрат в виде перегнившего навоза, травы, листвы и бытовых отходов органического происхождения.

Потребуются и емкости, пластиковые или деревянный высотой до сорока пяти сантиметров. На его дно нужно положить грунт с дождевыми червями, а поверх него субстрат. Впоследствии биогумус будет формироваться в нижней части контейнеров.

Когда его нужно будет забрать, потребуется выманить червей. Для этого поверх контейнера ставится ящик с сеткой на донной части, куда кладется питательный субстрат. Спустя максимум две недели черви переползут в новый ящик, и снова примутся создавать биогумус.