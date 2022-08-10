Греция решила выйти из системы усиленного надзора Евросоюза
Министр финансов Греции Христос Стайкурас заявил, что Греция выйдет из так называемой системы усиленного надзора Европейского союза 20 августа.
Экономическое развитие и политика Греции отслеживаются в рамках этой структуры с 2018 года.
С 2010 по 2015 год страна вышла из трех международных программ финансовой помощи на общую сумму более 260 млрд евро от Европейского Союза и МВФ.
По словам Стайкураса, Греция возвращается к европейской нормальности и больше не будет исключением в еврозоне.
Он отметил, что Афины выполнили большую часть политических обязательств и реформ, которые они обещали, и их выход из рамок 20 августа был подтвержден письмом вице-президента Комиссии ЕС Валдиса Домбровскиса и комиссара по экономике Паоло Джентилони.
Министр уточнил, что выход Греции из-под усиленного надзора будет означать больше степеней свободы в проведении экономической политики и приблизит цель страны по восстановлению статуса инвестиционного уровня.
После выхода из программы финансовой помощи в 2018 году Греция полагалась исключительно на рынки для удовлетворения своих финансовых потребностей.
Система надзора была предназначена для обеспечения постоянного принятия мер по устранению потенциальных источников экономических трудностей и структурных реформ для поддержки устойчивого экономического роста.
Опубликовано: Светлана Репина
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