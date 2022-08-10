Греция решила выйти из системы усиленного надзора Евросоюза

Министр финансов Греции Христос Стайкурас заявил, что Греция выйдет из так называемой системы усиленного надзора Европейского союза 20 августа.

Экономическое развитие и политика Греции отслеживаются в рамках этой структуры с 2018 года.

С 2010 по 2015 год страна вышла из трех международных программ финансовой помощи на общую сумму более 260 млрд евро от Европейского Союза и МВФ.

По словам Стайкураса, Греция возвращается к европейской нормальности и больше не будет исключением в еврозоне.

Он отметил, что Афины выполнили большую часть политических обязательств и реформ, которые они обещали, и их выход из рамок 20 августа был подтвержден письмом вице-президента Комиссии ЕС Валдиса Домбровскиса и комиссара по экономике Паоло Джентилони.

Министр уточнил, что выход Греции из-под усиленного надзора будет означать больше степеней свободы в проведении экономической политики и приблизит цель страны по восстановлению статуса инвестиционного уровня.

После выхода из программы финансовой помощи в 2018 году Греция полагалась исключительно на рынки для удовлетворения своих финансовых потребностей.

Система надзора была предназначена для обеспечения постоянного принятия мер по устранению потенциальных источников экономических трудностей и структурных реформ для поддержки устойчивого экономического роста.