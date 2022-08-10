Отдых в санатории и другие способы поддержания красоты и здоровья тела, которые были распространены в Советском союзе

Во времена Советского союза существовали различные альтернативы современной фитнес-индустрии для того, чтобы сохранять здоровье и красоту тела на протяжении долгого времени.

Идея заботиться о красоте и здоровье тела отнюдь не примета современности. В Советском союзе рабочему строителю коммунизма просто необходимо было быть подтянутым, стройным, легким, и достаточно сильным, и здоровым, чтобы хорошо работать и выполнять несколько норм на производстве. Хотя, нужно сказать, что излишняя худоба, столь популярная сегодня, тогда была не в фаворе.

В настоящее время нам предлагаются для поддержания красоты и здоровья все новейшие средства и приспособления: от сложнейших по конструкции тренажеров и популярных направлений йоги, пилатеса и других дисциплин, до обширного ассортимента спортивного питания и продуктов со сниженной калорийностью.

Всего этого у советского человека не было. Как же люди следили тогда за своей фигурой? Невзирая на то, что продуктовый ассортимент в СССР был не слишком большим, застолья были популярным способом провести досуг, и восстанавливаться после обильных приемов пищи было непросто.

Но возможно. Советы по поддержанию формы можно было встретить в популярных газетах и журналах, а также на телевидении. Даже в отрывном календаре некоторые странички были посвящены утренней гимнастике. Там были не только описания упражнений, но и картинки для лучшего восприятия.

Утренняя гимнастика была неотъемлемой частью радио-, а потом и телеэфиров. В частности, большим сторонником борьбы с ожирением и здорового образа жизни был нарком Клим Ворошилов.

Среди советов по поддержанию физического здоровья и активности родом из СССР встречаются, как полезные, так и откровенно странные. Так, дамам рекомендовалось прыгать через канавы и другие естественные препятствия, прогулки, подъемы по склонам оврагов. А также не забывать следить за осанкой, при сидении держать ноги вместе, и не обхватывать ими ножки стульев.

Много было рекомендаций по катанию на коньках и форме, в которую следовало одеваться. Модные советы не обходили и тех, кто страдал от лишнего веса. Различного рода несовершенства и дефекты фигуры рекомендовалось тщательным образом маскировать с помощью правильно подобранной одежды.

Гражданкам с аппетитными формами в модных журналах того времени советовали облачаться в тяжелые ниспадающие ткани. Очень желательно, чтобы эти ткани были с начесом. При этом расцветка должна быть как можно более скромной, без крупных набивных рисунков и горизонтальных полосок, а вот вертикальные, вытягивающие фигуру, наоборот допускались и приветствовались.