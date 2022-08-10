МИД КНР: китайская сторона против производства полупроводников в США

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайская сторона осуждает принятие в США закона о выделение поддержки развитию местного производства полупроводников.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что такие действия американского правительства приведут к нарушению глобальных цепочек поставок чипов, что вызовет беспорядок в международной торговли.

По мнению представителя МИД КНР, закон США продвигает дифференцированную политику поддержки промышленности, так как предполагает выделение огромных субсидий собственных производителей. Так, ряд положений закона прямо ограничивает инвестиционную и торгово-экономическую деятельность китайских предприятий по производству полупроводников.

Такие действия приведут к деформации глобальных цепочек поставок полупроводников, а это в свою очередь вызовет беспорядки в международной торговли. Поэтому китайская сторона выступает решительно против этого и осуждает принятие нового закона в США.

Ван Вэньбинь добавил, что США имеют право самостоятельно определять направление своего экономического развития, однако их действия должны соответствовать принципам Всемирной торговой организации и содействовать поддержанию безопасности и стабильности глобальных производственных цепочек.