ВВС Украины заявили в среду, что девять российских военных самолетов были уничтожены в результате мощных взрывов на авиабазе в Крыму.

Украинские официальные лица воздержались от того, чтобы публично взять на себя ответственность за взрывы, высмеивая объяснение России о том, что боеприпасы на авиабазе в Саках загорелись и взорвались, а также подчеркивая важность полуострова, который Москва аннексировала восемь лет назад.

Российские военные самолеты использовали Саки для нанесения ударов по районам на юге Украины в кратчайшие сроки, и украинские социальные сети были переполнены предположениями о том, что выпущенные Украиной ракеты дальнего радиуса действия попали в базу.

Советник президента Украины Алексей Арестович, который более откровенен, чем другие официальные лица, загадочно заявил во вторник, что взрывы были вызваны либо оружием дальнего радиуса действия украинского производства, либо были делом рук боевиков, действующих в Крыму.

База на Черноморском полуострове, который находится на юге Украины, находится по меньшей мере в 200 километрах (около 125 миль) от ближайшей украинской позиции — вне досягаемости ракет, поставляемых США для использования в системах HIMARS.