Sky News: после Китая вызывали в МИД Великобритании из-за ситуации вокруг Тайваня

По сообщению Sky News, британский МИД вызвал китайского посла Чжэна Цзэгуана и потребовал объяснений действий Китая на фоне обострения ситуации вокруг острова Тайвань.

Глава британского МИД Лиз Трасс подтверждает сообщения СМИ. Она заявила, что отдала распоряжение вызвать после Китая Чжэна Цзэгуана для объяснения китайских действий последних месяцев. Она отметила, что в последнее время Великобритания наблюдает агрессивное поведение и риторику официального Пекина, которые угрожают «стабильности и миру» в регионе.

В свою очередь Китай уверен, что его провоцируют США и создают все условия, чтобы ситуация вокруг Тайваня обострилась. Так, напряженность усилилась после недавнего визита на остров Нэнси Пелоси — третьего человека в правительстве США. При этом в ее поездке на остров не было необходимости, а кроме того, она стала первой с 1997 года.

Китай считает остров своей территорией (провинцией) и всегда выступал против любых контактов представителей Тайваня с чиновниками и политиками других стран. Особенно, в случае контактов по дипломатической или военной линии.

При этом официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прекратились еще в 1949 году, после поражения сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши с коммунистической партией КНР. Деловые отношения между островом и материком возобновились в конце 1980-х годов.