Reuters: Индия начала резко отказываться от доллара при международных расчетах
Информационное агенство Reuters сообщает, что Индия начала резко отказываться от американского доллара при международных расчетах. Так, Россия уже начала получать оплату за угль в юанях и дирхамах.
Эксперты заявляют, что резкий отказ некоторых индийских компаний от оплаты в долларах при международных расчетах никак не связан с желанием «избавиться» от американской валюты. Таким образом Индия снижает риски попадания под санкции США.
При этом темп сокращения расчетных операций в долларах удивляет. Так, таможенные документы говорят о том, что большинство крупных энергетических компаний уже проводит оплату китайскими юанями, дирхамами ОАЭ или своей национальной валютой, предварительно конвертируя ее в «более надежную».
Известно, что за июню индийский импортеры оплатили не менее 742 тысяч тонн российского угля в «альтернативных валютах». Это примерно 44% от 1,7 млн тонн общего импорта угля из России. При этом Индия продолжает как наращивать импорт угля, так и увеличивать процент расчета в китайской валюте или деньгами ОАЭ.
Последнее время также наблюдается использование евро и гонконгских долларов. Тем не менее, большая доля приходится на китайский юань — 31% от общих недолларовых платежей. В евро же оплачивается менее четверти всех поставок и, скорее всего, этот процент будет снижаться.
Для России американские и европейские валюты стали невостребованными после введения многочисленных санкций. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал эти валюты «токсичными», однако российская сторона не собирается полностью отказываться от европейской и американской валюты.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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