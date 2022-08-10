Какие грязные секреты скрывал Сальвадор Дали

Мир знает его как гениального испанского художника, опередившего свое время, однако и у него были свои скелеты в шкафу.

О Сальвадоре Дали написано много книг, снято кинофильмов. Но есть детали биографии, о которых особенно не принято говорить. О чем идет речь? Какие тайны скрывал великий мастер?

Дед-самоубийца

Эта трагедия произошла в 1886 году. Дед будущей звезды по отцовской линии Гал Хосеп Сальвадор совершил самоубийство: он выпрыгнул с 6-го этажа. Как сообщали очевидцы, он был человеком очень бурной (даже болезненной) фантазии, страдал от мании преследования, у него были приступы депрессии и агрессии.

В заключении о смерти указано, что причиной смерти Гала стала черепно-мозговая травма. К слову, от внука Сальвадора долгое время скрывали правду о смерти деда.

Проблемы сексуального характера

Ранние эротические переживания Дали начались еще в подростковом возрасте, когда ему в руки попал порнографический роман. Будущего гения больше всего поразил эпизод, где герой гордился, что "способен заставить женщину скрипеть, как арбуз".

А в автобиографической книге "Тайная жизнь Сальвадора Дали" художник признался, что долгое время считал себя импотентом.

Друг или не только?

Одним из лучших друзей мастера был популярный поэт Федерико Гарсиа Лорка. Художника с ним связывали тесные отношения - даже ходили слухи, будто оба таланта не просто дружили, а между ними было что-то большее.

Более того - современники Дали перешептывались о том, что союз Сальвадора и его Галы стал для Лорки большим ударом и предательством. Доказательства этому нет, однако дружба молодых людей на самом деле дала трещину после появления в жизни живописца его музы.

Дали-писатель

Роман Дали "Скрытые лица"наделал много шума. Художник написал его в 1943-м, в эмиграции в США. Он назвал свое произведение «эпитафией довоенной Европе».

В книге есть эпизод, где победивший в войне фюрер, находясь в резиденции «Орлиное гнездо», надеется скрасить досуг разбросанными по полу шедеврами мировой живописи. В помещении играет музыка Вагнера, и Гитлер произносит совершенно сумасшедший монолог - о евреях и Иисусе Христе.

Отзывы были противоречивыми. Литературный обозреватель «The Times» сумбурный стиль романа раскритиковал - за обилие прилагательных и не очень адекватный сюжет. Тем временем другой критик, из журнала «The Spectator», заявил, что этот "психотический бардак" ему понравился.

Жена и наркотики

Отец Дали был против отношений своего сына с Галой (которая впоследствии стала женой художника). Родитель аргументировал свою позицию пристрастием Галы к наркотикам.

Более того, по словам отца, Гала заставляла Дали распространять их, то есть, по сути, делала наркоторговцем. Когда его убедили в обратном, от своей позиции против брака с Галой все равно не отказался.

Но сын, чтобы сохранить отношения с любимой, даже отказался от наследства, и переехал к Гале в Париж. И в знак протеста против такого давления побрился налысо, а волосы "похоронил" на пляже.