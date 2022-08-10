Увеличить урожай перцев: дачники подсказали рецепты отличных подкормок

Эта культура требует грамотного полива, любит экологичные удобрения и при заботливом уходе растет как на дрожжах.

Правильный полив - одно из главных условий для активного роста и плодоношения культуры. Поливать растение нужно теплой, отстоянной водой - ни в коем случае нельзя выливать холодную или хлорированную воду. На каждый квадратный метр грядки надо выливать не меньше 10л.

В первый раз минеральные удобрения вносят при высадке рассады на постоянное место. Для этих целей хорошо подходит зола - достаточно всыпать в каждую лунку по 1 ст. ложке этого удобрения.

На протяжении лета нужно подкармливать перцы золой 1 раз в 10 дней. Можно приготовить зольный раствор: для этого 1 ст. золы размешать в 10л воды, настоять 2 дня. Поливать под корень, щедро и по влажной земле.

Очень полезно в начале сезона подкурмить перцы дрожжами. Как правило, это делается один раз - для того, чтобы растение набрало зеленую массу.

Для приготовления раствора нужно взять 100 г свежих дрожжей, 1 л сахара (можно заменить вареньем), развести все в 5 л воды, настоять 2 дня на солнце. Затем этот концентрат развести водой из расчета 1:10. Под каждый куст вылить 1 л.

После дрожжевой подкормки через неделю нужно внести золу - чтобы насытить почву калием.

Для обильного плодоношения сладкий перец желательно подкормить бором. Для этого половину чайной ложки порошка борной кислоты растворить в нeбольшом количестве кипятка.

Получившийся раствор довести до 10 л, долив теплую отстоянную воду. Поливать под корень, при этом стараясь не попадать на листья. Полить перец борным раствором не больше двух раз за сезон.