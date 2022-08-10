Диетолог Шэрон Фейрайзен назвала самые опасные мифы о жире на животе
Существует множество советов о том, как добиться плоского живота. Но далеко не всем подобным утверждениям можно верить, многие из них – это просто мифы.
В качестве примера диетолог Шэрон Фейрайзен называет миф о том, что от орехов полнеют. Действительно, в них высокое содержание жира, но для похудения важно не его количество, а качество.
Считается, что от пива появляется особый «пивной» живот. На самом деле пенный напиток не способствует похудению, но жир на животе образуется из-за закусок к пиву.
Отказ от жирной пищи ради похудения – неверный подход. Для снижения веса нужны полезные жиры, которые содержатся в оливковом масле, в масле авокадо.
Убеждения, что одни упражнения на пресс сделают живот плоским, в корне неверны. При наличии жировой прослойки талия все равно не станет тонкой, а для уничтожения жира нужна диета.
Иногда люди убеждают себя, что накопили жир на животе из-за генетической предрасположенности. На самом деле при правильной диете генетика не играет решающей роли.
Обезжиренные продукты – не панацея для похудения. В них нет полезных веществ и ферментов, необходимых для пищеварения.
То, что кофеин способствует похудению, верно лишь отчасти. В небольших количествах он действительно дает заряд энергии и улучшает спортивные результаты. Но при чрезмерном потреблении кофеин вызывает дисбаланс гормонов и провоцирует отложение жира на животе.
Опубликовано: Светлана Репина
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Диетолог Шэрон Фейрайзен назвала самые опасные мифы о жире на животе
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