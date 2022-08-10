Европа будет вынуждена перенести производственные мощности в Россию

Энергетический кризис, инфляция и ухудшения уровня жизни европейских граждан вызывают все больше споров по поводу эффективности антироссийских санкций.

Некоторые эксперты полагают, что для гегемонии мировой экономики и развития США считают наиболее выгодным вариантом «уничтожить» ЕС, а не пытаться изолировать огромную территорию Российской Федерации с сотнями мировых партнеров в разного рода отраслях.

Европа не просто провалила поиск альтернативных поставщиков нефти и газа, но и не получила банальных скидок, а США спокойно получили скидки на «черное золото», а кроме того, параллельно увеличили поставки собственного газа в Европу. При этом, как не рассматривай санкции, Россия даже нас окрашенных поставках энергоресурсов заработала сверхприбыль.

Если рассматривать санкции не как что-то общее, а по частям, то получается абсурд: увеличение цен на газ в Европе, практический отказ от доллара некоторых ближайших партнеров России (Китая, Индии, Ирана, Турции), отсутствие инвестиций российского бизнеса в европейскую экономику и… список минусов для ЕС можно продолжать бесконечно.

В Европе серьезно падает уровень жизни, сокращается производство, а об наращивании экспорта речи вообще не идет (для себя не хватает). Проблема еще и в том, что ЕС теперь не может поставлять огромное количество товаров в Россию и некоторые другие страны. Это означает, что даже если производство начнет работать на полную мощность, продавать конечный продукт будет некому. Серьезный удар получает и Китай, как крупный торговый партнер ЕС — китайцам некуда девать огромное количество товаров и, банкротство десятков крупных компаний не за горами.

Формально единственный «рабочий» способ ЕС сохранить производство, рабочие места и экспорт (как бы экспорт) — перенести предприятия в Россию под видом других юридических лиц. При этом выгоднее всего это будет только США, так как они освободят регион для собственной торговли. Плюс к этому ослабленный Китай, который заполнит дешевыми товарами европейские полки.

В России это очень хорошо понимают. Пусть и есть причины не включать «Северный поток» на полную мощь (поломки турбины, отсутствие возврата прошлой с обслуживания в Канаде, которая зависла в Германии), но геополитическая причина гораздо важнее — что сделает Европа в замкнутом круге? Единственный способ поднять собственное производство запустить «Северный поток-2», а так как делать этого Европа не собирается, то переносить производство в Россию.

Эксперты говорят, что Европа пока на стадии отрицания суровой реальности, но вполне возможно, Россия скоро будет выбирать, собирать у себя на территории Mercedes или BMW, а также брать ли часть производства технологий из азиатского региона на себя или отдать другим на подряд.