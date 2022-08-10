Увеличить урожай чеснока: эксперты подсказали, что для этого надо сделать
Чтобы вырастить крупный, плотный, здоровый чеснок, нужно выполнить несколько несложных правил.
Чтобы получить хороший урожай чеснока, нужно знать несколько простых секретов.
У озимого чеснока нужно удалять закрученные в спираль стрелки с цветоносом вверху. После удаления стрелок питание, предназначенное для вызревания расположенных сверху луковичек, направится к корневой системе и плоду.
Такой простой способ позволяет увеличить размеры чеснока на 30-50 процентов. Но на грядке, тем не менее, нужно оставить немного кустиков чеснока со стрелками - они будут служить сигналом к уборке урожая.
Когда покрывающая бульбочки обертка подсохнет и начнет лопаться - значит, луковицы чеснока созрели и их нужно выкапывать.
Повысить урожайность - как ярового, так и озимого чеснока - можно, отгребая грунт от луковиц. После такой процедуры чеснок начинает быстро наливаться под лучами солнца.
Землю сгребать нужно осторожно, с помощью подходящего инструмента, оставив открытой над поверхностью почвы половину луковицы. Процедуру нужно провести за три недели до уборки чеснока.
В этот период нужно перестать поливать чеснок, так как поливы культуры на последнем этапе вегетации ей только навредят.
После таких манипуляций размер головок чеснока увеличится на 10-15 процентов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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