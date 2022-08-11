Минобороны Беларуси заявило о взрыве самолета на аэродроме Зябровка

Министерство обороны Беларуси сообщило о взрывах на территории аэродрома Зябровка.

В ночь с 10 на 11 августа на территории белорусского аэродрома "Зябровка" Гомельской области были слышны хлопки.

Затем местные жители стали обращаться в Министерство обороны с просьбами рассказать о произошедшем инциденте.

11 августа утром в официальном телеграм-канале Министерства обороны Беларуси появилась официальная позиция ведомства по данному случаю.

Отмечается, что хлопки были слышны из-за возгорания двигателя одного из самолетов, находившихся на аэродроме.

"В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет", - сообщили в Минобороны.