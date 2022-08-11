КНДР пообещала уничтожить всех лидеров Южной Кореи
Северная Корея пообещала, что уничтожит лидеров Южной Кореи за появление Коронавируса.
Сестра лидера Северной Кореи и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чен заявила о том, что коронавирус в страну пришел из Южной Кореи.
По ее словам, КНДР уничтожит всех лидеров Южной Кореи, если Сеул будет и дальше распространять вирус на территорию Северной Кореи.
В свою очередь сам Ким Чен Ын заявил, что в Корейской народной демократической республике больше нет коронавирусной инфекции. По словам Ына, она побеждена.
Напомним, что после начала пандемии коронавируса в мире, Северная Корея практически сразу закрыла границы страны.
Опубликовано: Николай Скира
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