Алексей Арестович, советник группы президента Украины заявил о своих амбициях по поводу места на пост президента Украины.

До недавнего вступления в политику актер снимался в кино и состоял в юмористической команде Зеленского.

Аресторич обосновал свое мнение тем, что если Зеленский смог стать президентом Украины, то у него теперь есть также неплохие шансы. Такой информацией делится издание “Военное обозрение”.

В одном из недавних интервью Алексей Арестович серьезно объявил, что хочет сделать это. Однако не обошло и без условий. Он сделал был это, если только Зеленский снова не захочет пойти на второй президентский круг.

Сейчас конечно сложно сказать, хочется ли настоящему президенту опять баллотироваться, т.к. сейчас при его правлении происходят совершенно не шуточные события, которые в значительной степени касаются всех жителей Украины.

Что касается непосредственно Украины в целом, то украинские граждане совсем не приветствуют Арестовича. Несмотря на это, он делает весьма кричащие заявления, в которые уже никто не верит.

Также в интервью представитель команды Зеленского заявил, что США дает очень мало военной помощи, что недостаточно для победы над Россией.